В сети принялись восхвалять необычную деталь на платье невесты

Британка Эстер Кезиа Торп (Esther Kezia Thorpe) опубликовала в Twitter фотографию подруги в свадебном платье с карманами. Пользователи социальной сети поразились находчивостью девушки и окрестили ее наряд самой практичной вещью в мире.

Твит собрал более семи тысяч лайков. Пользователи называли девушку королевой и настоящим героем, отмечая удобство такой модели. Многие заметили, что в этом наряде сочетаются красота и практичность. "Гениально", — подтвердил один из юзеров. "Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!" — прокомментировала подписчица.

Некоторые девушки вспомнили, что видели подобные практичные платья на подругах. Две из них заявили, что сами шли под венец в платьях с карманами и назвали их "лучшей штукой на свете", передает lenta.ru.