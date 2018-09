Твит собрал более семи тысяч лайков. Пользователи называли девушку королевой и настоящим героем, отмечая удобство такой модели. Многие заметили, что в этом наряде сочетаются красота и практичность. "Гениально", — подтвердил один из юзеров. "Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!" — прокомментировала подписчица.

Некоторые девушки вспомнили, что видели подобные практичные платья на подругах. Две из них заявили, что сами шли под венец в платьях с карманами и назвали их "лучшей штукой на свете", передает lenta.ru.

STOP EVERYTHING so one of my friends got married yesterday and she had POCKETS ON HER WEDDING DRESS which is just the best thing I have ever seen. pic.twitter.com/3A0PF3102V