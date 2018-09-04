Граждане Молдовы смогут получить международные водительские права

Водители Республики Молдова смогут получить международные водительские права. Агентство государственных услуг объявило сегодня о начале приема заявок на эти документы.

Как сообщили в профильном ведомстве, международные водительские права будут выдаваться по запросу на основании национального водительского удостоверения. Образец документов уже утвержден правительством в соответствии с положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, передает Молдпрес.

Для получения международного водительского удостоверения заявители должны представить удостоверяющий личность документ, национальное водительское удостоверение нового образца, подтверждение оплаты установленной пошлины и типовое заявление. Стоимость данного документа, оформленного в течение 30 дней, составляет 500 леев, она может варьироваться, в зависимости от запрашиваемого срока оформления.

Международное водительское удостоверение будет действительным для управления транспортными средствами в международном автомобильном движении только при наличии национального водительского удостоверения и будет выдаваться на срок до трех лет. Документ перестает действовать при аннулировании права на управление автомобилем и отзыве национального водительского удостоверения.

По статистическим данным, в Молдове более миллиона водителей.