Air Moldova возобновит прямой авиарейс Кишинев-Дубай с 20 сентября

Авиакомпания "Air Moldova" возобновляет с 20 сентября полеты из Кишинева в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Стоимость авиабилета со всеми сборами составляет от 149 евро в одном направлении

Как уточнили в авиакомпании, вылет из Кишинева будет в 21.30, а прибытие в Дубай в 3.20+1, вылет из Дубая будет в 5.20+1, а прибытие в Кишинев в 9.40+1, передает Молдпрес.

"Air Moldova" выполняет прямые рейсы в: Афины, Барселону, Болонью, Бухарест, Брюссель, Дубай, Дублин, Женеву, Киев, Франкфурт-на-Майне, Стамбул, Краснодар, Екатеринбург, Ларнаку, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Милан, Москву, Париж, Рим, Венецию, Верону, Вену, Санкт-Петербург, Турин, Флоренцию; а также сезонные рейсы в Анталию, Корфу, Тиват, Ираклион, Даламан и Шарм-эль-Шейх.

Дубай – самый большой город Объединенных Арабских Эмиратов. Известен как один из мировых деловых и развлекательных центров. Стыковочным пассажирам аэропорт Дубай предлагает возможность перелета в города Австралии, Африки и Азии.

Авиакомпания "Air Moldova" запустила полеты в Дубай 23 ноября 2017 года.