Apple откажется от выпуска безрамочного iPad

Дизайнер создал концепт планшета iPad Pro на основе слухов. Судя по всему, аппарат будет сильно приближен по дизайну к iPhone X, передаёт MySmartPrice.

Судя по видео, Apple готовит планшет с обычным дисплеем без выреза, как у iPhone X. Напомним, что ранее источники сообщали, что экран iPad Pro будет копировать экран последнего флагмана Apple. Девайс получит меньшие габариты, чем предшественник, толщина корпуса составит всего 5,85 мм. Несмотря на отсутствие "моноброви", новинка будет иметь биометрическую систему разблокировки Face ID, пишет life.ru.

На задней панели планшета можно заметить выступающую камеру в стиле iPhone 7 и коннектор для клавиатуры (на нижней части корпуса). На боковых гранях расположены полоски антенн, что говорит о наличии сотового модуля. Вполне возможно, что релиз iPad Pro состоится 12 сентября, в день презентации новых iPhone.