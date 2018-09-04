Дизайнер создал концепт планшета iPad Pro на основе слухов. Судя по всему, аппарат будет сильно приближен по дизайну к iPhone X, передаёт MySmartPrice.
Судя по видео, Apple готовит планшет с обычным дисплеем без выреза, как у iPhone X. Напомним, что ранее источники сообщали, что экран iPad Pro будет копировать экран последнего флагмана Apple. Девайс получит меньшие габариты, чем предшественник, толщина корпуса составит всего 5,85 мм. Несмотря на отсутствие "моноброви", новинка будет иметь биометрическую систему разблокировки Face ID, пишет life.ru.
На задней панели планшета можно заметить выступающую камеру в стиле iPhone 7 и коннектор для клавиатуры (на нижней части корпуса). На боковых гранях расположены полоски антенн, что говорит о наличии сотового модуля. Вполне возможно, что релиз iPad Pro состоится 12 сентября, в день презентации новых iPhone.
Комментарии
- Ученые изобрели метод печати звуковыми волнами
- В Британии показали робота-хирурга
- В работе Facebook и Instagram произошел сбой
- Названа дата следующего крупного обновления Windows
- Новые правила "ВКонтакте": пользователей лишили права удалять "всю информацию" о себе
- СМИ: причиной утечки воздуха на МКС стала халатность рабочего. Он сделал лишнее отверстие в корпусе
- Последний секрет легендарного шутера Doom II раскрыли через 24 года после выхода игры
- В Японии состоялись первые блокчейн-выборы
- Android-смартфоны атаковал вирус-майнер
- Мобильные телефоны в школах: запреты и разрешения
- Дорин Киртоакэ проведет под судебным контролем еще 60 суток
- Спецкомиссия займется расследованием дел фонда "Открытый диалог" и ее учредителя Людмилы Козловской
- Майя Санду снова просит деньги у гражда. Люди считают, что политику лучше работать, а не искать пожертвования
- В Германии число пострадавших в ДТП со школьным автобусом возросло до 18
- Четырехлетняя британка получила заражение крови, примерив туфли
- Пьяный россиянин вел автобус, а затем прятался в туалете от пограничников
- Украина начинает совместные маневры с НАТО
- Первокурсник устроил резню в ВУЗе Киева
- Ани Лорак впервые встретилась с мужем после сообщений о его измене
- Подросток просит лишить родительских прав отца, не отпускающего его в Италию
- Отец пообещал дочери деньги за баллы на экзамене, но недооценил ее способности
- Активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ – русскоязычным гражданам: "Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? ". ВИДЕО
- В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко
- Пенсионер построил дом на соснах, чтобы испортить жизнь соседям
- Порошенко выдвинул условия для встречи с президентом Молдовы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие получат премии или гонорары. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com