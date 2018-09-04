Четырехлетняя британка получила заражение крови, примерив туфли

В британском городе Аберфан девочка попала в больницу с заражением крови после того, как примерила обувь. Такую новость сообщает издание The Sun.

На следующий после посещения магазина день у маленькой Сиенны разболелась нога. Мама была вынуждена отвезти дочь к врачам. В больнице заметили нагноение, но отпустили ребёнка домой, пишет life.ru.

Уже на следующий день у девочки поднялась температура, и мама снова повезла её в больницу. Диагноз, который поставили врачи, поверг маму в шок. У малышки обнаружили заражение крови. Вероятнее всего, инфекция попала в ранку, когда ребёнок примерял туфли.

Фото: Facebook/Jodie Thomas

— Кто бы мог подумать, что из-за примерки новой обуви можно так серьёзно заболеть, — говорит мама Сиенны.

Вопреки ожиданиям врачей, операции удалось избежать. Девочке сделали дренирование гнойного очага. В общей сложности она провела в больнице пять дней, лёжа под капельницей с антибиотиком.