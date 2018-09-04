В Германии число пострадавших в ДТП со школьным автобусом возросло до 18

Водитель школьного автобуса и 17 детей пострадали при столкновении с грузовиком в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт утром во вторник, сообщила местная полиция.

Ранее полиция сообщала, что 10 детей получили легкие травмы, один ребенок — тяжелые, передает РИА Новости.

"Легкие травмы получили 17 детей и 48-летний водитель автобуса. Первая информация о том, что один ребенок получил тяжелые травмы, не подтвердилась", — сообщила полиция Саксонии-Анхальта в Twitter.

По данным телерадиокомпания MDR, грузовик въехал в боковую часть автобуса на перекрестке. Всего в автобусе находилось 30 детей, пострадавших доставили в две больницы. Причина столкновения неизвестна.





