Майя Санду снова просит деньги у гражда. Люди считают, что политику лучше работать, а не искать пожертвования

Лидера ПДС Майя Санду критикуют интернет-пользователи после того, как она снова попросила у граждан деньги на предвыборные акции формирования. В видео, опубликованном в Фэйсбуке, Майя Санду говорит, что люди могут пожертвовать 100, 200 и 300 леев и любую другую сумму. Пользователи соцсетей при этом не сильно вдохновились просьбой лидера ПДС. Они рекомендуют ей работать, а не просить у людей деньги.

"Как вы можете просить у людей денег, идите лучше работайте, чтобы не просить пожертвований", - написал пользователь Негара Вася. Такого же мнения придерживается Аурел Давид Корчимару, пишет kp.md. "Госпожа Санду, вам не стыдно нигде не работать 3-4 года, а просить денег у бедного народа?" Так же скептически настроен Марин Василаке: "Очень боюсь, чтобы не получилось с Майей, как получилось с Филатом. Столько его поддерживали и ожидали от него и его партии, а ЛДПМ начала красть". "Какой вздор просить эти суммы у граждан для своих собственных политических интересов, недостаточно того, сколько у нас украла ЛДПМ, пока была у власти?" - возмущается Алексей Георгиевич. "Еще один способ обогащения. Совсем не осталось совести в этой стране», пишет Лику Павеля. Георге Панэ предлагает Майе Санду попросить денег у олигарха Цопы. "Госпожа Майя Санду, честно, мне все равно. Я не сторонник ЛП, ЛПДМ и так далее и не вашей партии. Но почему не возьмете у Андрея Нэстасе, у людей с Jurnal TV, у братьев Цопа или директора Jurnal? Другой пользователь соцсетей Олег Спыну обвиняет лидера ПДС в том, что она ничего не сделала для страны, пока была у власти, и просит ее уйти. "Майя, ты в каком правительстве была, не забыла? Мое мнение, что тебе нужно срочно уехать из этой страны. Тебе не стыдно. Вы полностью опорочили себя", - пишет возмущенный гражданин.

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