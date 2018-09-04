Спецкомиссия займется расследованием дел фонда "Открытый диалог" и ее учредителя Людмилы Козловской

Постоянное бюро парламента утвердило сегодня по просьбе группы депутатов фракции Демпартии создание комиссии по расследованию, которая выявит "фактические и юридические обстоятельства незаконного вмешательства Фонда "Открытый диалог" и ее учредителя Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы и нелегального финансирования политических партий", передает ziarulnational.md.

Проект решения подписали многие депутаты-демократы, в том числе Юрие Киореску, Виолета Иванов, Анжел Агаки, Анатолие Загородный, Сергей Сырбу и Валентина Булига, пишет kp.md.

Согласно проекту решения, будут заслушаны все вовлеченные стороны и лица, а в течение 30 дней будет представлен отчет о том, были ли соответствующий Фонд и Людмила Козловска вовлечены во внутренние дела Молдовы и были ли незаконно профинансированы некоторые партии этим Фондом.

Авторы проекта хотят узнать, не посягали ли эти факты и действия на суверенитет и национальную безопасность страны.

Напомним, ранее депутаты от ДПМ потребовали от госучреждений, в том числе СИБа, Национального антикоррупционного центра, МВД, Минюста, Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, ЦИКа расследовать связи оппозиционных политиков и партий Молдовы, в том числе ЛДПМ, Платформы "ДА" и ПДС с председателем Фонда "Открытый диалог" Людмилой Козвловской, которую недавно выдворили из Польши и ЕС за связи с российскими спецслужбами.

Партия "Действие и солидарность" и ЛДПМ отвергли обвинения, отметив, что никак не связаны с фондом.