Под Киевом нашли чемодан с расчлененным телом женщины

В городе Фастов Киевской области в чемодане на колесиках нашли расчлененное тело женщины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 4 сентября.

"Ужасную "находку" – чемодан на колесиках с растерзанным телом, обнаружила вблизи железнодорожного пути в городе Фастов прохожая и сообщила в полицию", – говорится в сообщении.

Во время проведения следственно-розыскных действий уже через несколько часов полицейский пес привел правоохранителей к дому подозреваемого в убийстве и расчленении тела своей сожительницы. Им оказался 41-летний неработающий местный житель, передает Корреспондент.

Как рассказал задержанный, во время распития алкогольных напитков между ними возникла ссора, в результате которой он ударил женщину по голове. Когда понял, что сожительница мертва, решил избавиться от тела, расчленив его топором и ножом.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели обыск. Правоохранители обнаружили и изъяли предметы, указывающие на непосредственную причастность мужчины к совершению преступления.

Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.