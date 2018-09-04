Вирус West Nile приближается к Молдове

В настоящее время Республика Молдова находится вне зоны поражения вирусом West Nile, который стал причиной 13 летальных случаев в Румынии с начала теплого сезона. По состоянию на 30 августа в соседней стране было зарегистрировано 61 случай заболевания инфекцией вируса West Nile. Румыния занимает второе место в Европе по случаям заражения данным вирусом после Италии.

Отвечая на вопрос Информационного агентства IPN, эпидемиолог Национального агентства общественного здравоохранения Аркадие Гуцу сказал, что не исключаются случаи заболевания и в Республике Молдова. Носителями вируса являются перелетные птицы. Они вступают в контакт с комарами, и последние, после заражения, могут легко передать вирус людям, передает IPN.



Эпидемиолог отметил, что в этом году произошло чередование жарких дней с дождливыми днями, что благоприятно для размножения москитов. Ситуация сложная в дельте Дуная, где наблюдается большое скопление перелетных птиц, а это способствует размножению комаров.



По словам Аркадие Гуцу, у этой болезни характерны симптомы гриппа: головные боли, лихорадка 39-40 градусов, мышечные боли, боль в глазном яблоке и т. д. Большинство случаев можно вылечить, но существует риск осложнений, особенно у пожилых людей и у детей, у которых может развиваться энцефалит, менингит, существует опасность летального исхода.



Профилактические меры включают в себя: наблюдение за здоровьем птиц, информирование ветеринарных специалистов о больных и погибших птицах, систематическая смена воды для домашней птицы, удаление временного скопления воды и хозяйственного навоза. В то же время необходимо установить противомоскитные сетки на окнах, использование длинной одежды в вечернее время, соблюдение правил защиты от укусов комаров лицами, путешествующими по местам, подверженным риску заражения.