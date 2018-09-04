В Косово во вторник, 4 сентября, в здании разведывательного агентства в Приштине произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает Balkan Insight.
В частности, заместитель главного прокурора Приштины Ибрагим Бериша сообщил, что мужчина погиб в результате стрельбы, пишет Корреспондент.
"Мужчина скончался от полученных ранений. Прокурор вскоре будет на месте, и мы сможем позже обнародовать детали", - сказал Бериша.
В свою очередь разведывательное управление Косово сообщило, что как стрелок, так и жертва были сотрудниками ведомства.
"Примерно в 09:10 в здании разведывательного управления Косово произошла перестрелка с огнестрельным оружием, в результате которой работник службы внутренней разведки выстрелил в работника столовой. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в заявлении разведагентства.
На данный момент личность жертвы и другие детали инцидента неизвестны.
Комментарии
- СМИ сообщили о пятерых погибших в результате обрушения моста в Индии
- На востоке Индии обрушился мост
- Под Киевом нашли чемодан с расчлененным телом женщины
- В Германии число пострадавших в ДТП со школьным автобусом возросло до 18
- В ЮАР около 100 человек пострадали при столкновении двух поездов
- В Германии школьный автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
- В Ботсване нашли почти 90 мёртвых слонов
- В Японии отменили почти 600 авиарейсов из-за тайфуна "Джеби"
- СМИ: умер основатель террористической группировки "Сеть Хаккани"
- В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней
- Назван пищевой продукт для стимуляции роста волос
- Водитель микроавтобуса насмерть сбил 58-летнюю женщину в Окницком районе
- В Комрате без вести пропала 14-летняя девочка
- Уэльская школа запретила толстовки ради безопасности детей
- СМИ сообщили о пятерых погибших в результате обрушения моста в Индии
- Пьяный россиянин вел автобус, а затем прятался в туалете от пограничников
- Украина начинает совместные маневры с НАТО
- Первокурсник устроил резню в ВУЗе Киева
- Ани Лорак впервые встретилась с мужем после сообщений о его измене
- Самая модная в королевской семье: Кейт Миддлтон победила Меган Маркл
- Отец пообещал дочери деньги за баллы на экзамене, но недооценил ее способности
- Активисты ПДС, ППДП и ЛДПМ – русскоязычным гражданам: "Почему говоришь "по-свински"? Вам тут что, Россия? ". ВИДЕО
- В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко
- Пенсионер построил дом на соснах, чтобы испортить жизнь соседям
- Порошенко выдвинул условия для встречи с президентом Молдовы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Многие получат премии или гонорары. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com