В Косово в здании разведагентства произошла стрельба, есть жертвы

В Косово во вторник, 4 сентября, в здании разведывательного агентства в Приштине произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает Balkan Insight.

В частности, заместитель главного прокурора Приштины Ибрагим Бериша сообщил, что мужчина погиб в результате стрельбы, пишет Корреспондент.

"Мужчина скончался от полученных ранений. Прокурор вскоре будет на месте, и мы сможем позже обнародовать детали", - сказал Бериша.

В свою очередь разведывательное управление Косово сообщило, что как стрелок, так и жертва были сотрудниками ведомства.

"Примерно в 09:10 в здании разведывательного управления Косово произошла перестрелка с огнестрельным оружием, в результате которой работник службы внутренней разведки выстрелил в работника столовой. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в заявлении разведагентства.

На данный момент личность жертвы и другие детали инцидента неизвестны.