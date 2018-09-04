Ученые допустили наличие жизни на океанических планетах

Группа ученых Чикагского университета провела исследование и опровергла гипотезу о невозможности жизни на планетах, которые полностью покрыты океаном. Об этом пишет Phys.org.

До настоящего момента было принято считать, что океанические планеты являются безжизненными, поскольку не имеют характерных для Земли геохимических циклов, необходимых для выживания организмов, передает Корреспондент.

Эти гиохимические циклы поддерживают баланс между вулканическими выбросами и фиксацией атмосферных газов породами.

Однако благодаря моделированию нескольких сценариев изменений температуры и химического состава океанов ученые выяснили, что эти циклы не всегда нужны для существования жизни.

Так, удалось выяснить, что многие водные миры изначально поддерживают благоприятные и стабильные для жизни условия. Для этого достаточно давления, которое оказывает океан на земную кору, в результате чего затруднен обмен веществ между мантией и гидросферой.

В целом же, наличие жизни на океанических планетах будет зависеть скорее от распределения углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и корой.