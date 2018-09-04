Сотни людей отпраздновали Всемирный день бороды в Швеции

На улицы Стокгольма в понедельник вышли сотни людей, отмечая всемирный день бороды, сообщает Reuters.com.

Жители и гости шведской столицы торжественно прошлись по улицам города, демонстрируя окладистые бороды и замысловатые усы, передает mignews.

В честь праздника прошел и традиционный конкурс брадобреев.



"Я уверен, что кто-нибудь обязательно победит. Но думаю, большинство участвуют в конкурсе, потому что это весело", - сказал журналистам Кристиан Карлссон, член клуба бородачей.



Парикмахерам удалось продемонстрировать все свое мастерство, выстригая роскошные бороды клиентов.



Одна из пяти соперников Амин Иранманеш отметила, что тут важно придать растительности определенный стиль и сделать все аккуратно.