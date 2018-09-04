Элтон Джон шокировал публику, зачитав рэп

Легендарный исполнитель Элтон Джон произвел фурор, зачитав рэп в рекламе батончиков Snickers, пишет в понедельник, 3 сентября The Siver Post.

По данным издания, певец принял участие в рэп-батле с известной песней Don't Go Breaking My Heart, которую Элтон Джон исполнял с Кики Ди.



В рекламе Элтон Джон появился в привычном для себя образе – красном блестящем пиджаке, ярких очках и с золотым медальоном на груди. Однако необычный стиль исполнения шокировал публику, передает MIGnews.



Стоит отметить, что сами рэперы не оценили исполнение артиста, в результате чего его начали освистывать и вручили ему батончик.