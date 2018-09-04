СМИ сообщили о пятерых погибших в результате обрушения моста в Индии

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения моста в южных предместьях индийского города Калькутта (столица штата Западная Бенгалия), сообщает телеканал India TV.

Как информирует в свою очередь телеканал NDTV, не менее 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Из-за загруженности дорог спасательные службы не могли сразу добраться до места аварии, поэтому местные жители начали спасать пострадавших, не дожидаясь представителей экстренных служб, пишет РИА Новости.