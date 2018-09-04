Уэльская школа запретила толстовки ради безопасности детей

Начальная школа в Neath Port Talbot (Уэльс) официально запретила своим ученикам приходить на занятия в толстовках-худи, так как они "угрожают безопасности детей". Об этом сообщило издание Metro.

Администрация учебного заведения разослала родителям по электронной почте письмо с просьбой не одевать ребят на занятия в худи, передает 360tv. «Вежливое напоминание: толстовки не являются частью нашей школьной формы, поскольку они представляют опасность для безопасности детей, если ученики играют с завязками из капюшона. Спасибо за вашу поддержку», — говорилось в послании.

Папа одного из мальчиков считает, что школа фактически запретила худи только потому, что сотрудники не хотели, чтобы дети выглядели «потрепанными». Он сказал, что у его сыновей были толстовки с гербом школы, но им было сказано не носить их. «Я думаю, что они модные, и в сухие зимние дни они достаточно теплые, чтобы выйти на улицу, не надевая пальто. Они должны быть разрешены», — считает мужчина.

Директор школы Саманта Шарп заявила, что толстовки никогда не были частью формы. «Каждая отдельная школа устанавливает свой дресс-код, и худи не включено в список разрешенной одежды», — сказала она.