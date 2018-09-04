В Комрате без вести пропала 14-летняя девочка

Правоохранительные органы разыскивают пропавшую 14-летнюю жительницу муниципия Комрат.

Инспекторатом полиции Комрат разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя жительница гагаузской столицы Лунгу Мария Васильевна 23.08.2004 года рождения, сообщает gagauzinfo.



Девушка еще 2 сентября утром вышла из дома и до сих пор не вернулась. Ранее она уже неоднократно уходила из дома.



Приметы: рост от 150 до 158 см, среднего телосложения, волосы черные, стрижка каре, глаза серо-зеленого цвета.



Особые приметы: на левой щеке шрам от ожога округлой формы диаметром примерно 1 сантиметр.



В последний раз ее видели одетой в черные спортивные штаны, майку синего цвета, черные кроссовки на белой платформе.