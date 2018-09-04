Водитель микроавтобуса насмерть сбил 58-летнюю женщину в Окницком районе

В селе Дынджень, Окницкого района, микроавтобус, сдавая назад, наехал на 58-летнюю женщину. Инцидент произошёл на местной дороге. Позже несчастная умерла в больнице.

"Мужчина не был пьян. Заведено уголовное дело, водитель находится на свободе на время следствия", заявила пресс-секретарь ИП Окницы, Дина Фомин.

По данным полиции 37-летний водитель не убедился в безопасности маневра. Сбитую женщину отвезли в районную больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь, передает canal3.

Если вина шофёра будет доказана, ему грозит 7 лет тюрьмы и лишение прав сроком до 4 лет.