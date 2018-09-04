В работе YouTube произошел глобальный сбой

В работе онлайн-видеохостинга YouTube произошел сбой. Об этом сообщили пользователи видеосервиса, передает во вторник, 4 сентября, портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечено, что сбой произошел около 16:00. Большинство пользователей, которые столкнулись с проблемой, сообщают о проблемах в работе сайта (60% жалоб), 28% не могут запустить видео, часть пользователей не могут войти в личные аккаунты (12%), передает Корреспондент.

В частности, с проблемами столкнулись пользователи в Италии, Великобритании, Германии, США, Бразилии, Мексике и в европейской части России.

Как сообщается, предыдущий глобальный сбой в работе YouTube произошел в июне. Тогда большинство пользователей сообщали о проблемах при просмотре видеозаписей.