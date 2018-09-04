В США лось утонул из-за назойливых туристов

В США лось утонул из-за окружавших его туристов, которые не дали ему выбраться из воды. Об этом сообщает издание The New York Post.

Инцидент произошёл у берегов озера Шамплейн на границе США и Канады. После того как животное проплыло несколько километров и попыталось выйти на берег, его заметили туристы, которые подбежали к лосю с телефонами. Испугавшись, он вернулся обратно в воду, однако к тому моменту был истощён и не смог плыть. Вскоре животное утонуло, пишет life.ru.

По словам представителя Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Роберта Кариера, обычно животные реагируют на людей либо агрессией, либо испугом. Также собеседник добавил, что при встрече с лосем лучше отойти от него подальше, чтобы не провоцировать.