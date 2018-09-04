Житель Москвы заявил о бомбе, чтобы избавиться от вонючего матраса в подъезде

Житель запада Москвы заявил в полицию об угрозе взрыва в своём доме, чтобы прибывшие на место сотрудники служб вынесли из подъезда старый матрас с неприятным запахом. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Отмечается, что о бомбе сообщил мужчина через кнопку экстренного вызова лифтёра, пишет life.ru.

Прибывшие на место сотрудники полиции вместе со служебной собакой по кличке Пуля Магнат не обнаружили ничего, кроме старого и грязного матраса. При этом оперативникам удалось установить звонившего. Им оказался 58-летний местный житель указанного при вызове дома.

По данному факту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ложном сообщении о теракте.