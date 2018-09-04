В Сирии убит наемник из Молдовы

В Сирии убит наемник из Молдовы. По данным Службы безопасности Украины, это 30-летний уроженец Флорештского района Владислав Апостол, служивший в так называемой "группе Вагнера" - неофициальном вооруженном формировании из России.

СБУ сообщает, что у Апостола также было российское гражданство, жил он в Белгородской области. Летом прошлого года в Сирии был убит еще один гражданин Молдовы Егор Матковский.

По данным украинских спецслужб, в "группе Вагнера" служат четверо выходцев из нашей страны. Среди них называли 43-летнего Раду Дончу из Кишинева.