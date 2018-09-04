В Австрии заметили кенгуру

Возле городка Киршлаг на севере Австрии местные жители заметили в лесу кенгуру. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает ВВС.

В полиции подтвердили многочисленные заявления о необычном животном, и сообщили, что животное все еще остается на свободе, передает Корреспондент.

"Это звучит невероятно, но это правда. Мы сообщили всем зоопаркам и владельцам кенгуру вблизи нас, но ни у кого кенгуру не пропадал. Мы надеемся, что владелец сообщит о себе", - заявил представитель местной полиции.

Вместе с тем, правоохранители не смогли назвать, какой тип кенгуру был замечен, однако, местный зоолог предположил, что это - древесный кенгуру.

"Это может быть кенгуру Беннета, который хорошо выдерживает холодную температуру", - сказала Даниэла Артманн из зоопарка Шмидинга.