Число заболевших корью за последнюю неделю выросло до 198 человек

Количество заболевших корью за последнюю неделю выросло, достигнув 198 случаев. Четыре из них были подтверждены в сентябре, таким образом, в стране сохраняется «оранжевый код» опасности в связи с корью.

По данным Национального агентства общественного здоровья, в первые четыре дня сентября на территории страны были подтверждены четыре новых случая заболевания корью, еще 68 случаев находятся на стадии проверки. За последнюю неделю выявлены случаи заболевания в Чадыр-Лунгском, Вулкэнештском, Унгенском, Тараклийском, Кагульском, Хынчештском, Кантемирском и Окницком районах, а также в Кишиневе, передает Молдпрес.

Власти объявили в конце августа оранжевый код опасности в связи с корью по всей территории страны, предупредив, что не вакцинированные несовершеннолетние не будут допущены в детские сады и школы.

Эпидемиологи напоминают, что корь является быстро распространяющимся инфекционным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Первым признаком инфекции является высокая температура, которая держится в течение 1-7 дней. На 3-4 сутки у больного появляется кожная сыпь. Пневмония – самая распространенная причина смерти от кори.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в нашей стране проводится бесплатно. В течение последних десяти лет в Молдове уровень вакцинирования составлял 95%, а сейчас снизился до 87%. Вспышки заболеваемости корью зарегистрированы в соседних с Молдовой странах – Украине и Румынии.