Возмещение за некачественный ремонт дома получил житель села Бранешты Оргеевского района. После ремонта фасада он получил пятилетнюю гарантию, но первые трещины появились уже через несколько месяцев.
"Прошлой осенью они заново покрасили весь фасад, но, как видите, трещины появились снова. Этой весной я много раз к ним обращался, но ответа так и не получил", - сказал потребитель Сергей Шкилинюк.
Когда подрядчик перестал отвечать на звонки, хозяин дома обратился в Агентство защиты прав потребителей.
"В агентстве мне ответили сразу же, а еще через два дня позвонил представитель фирмы и спросил, как можно разрешить ситуацию. Я сказал - или ремонтируйте фасад заново, или верните мои деньги", - сказал потребитель Сергей Шкилинюк.
Расходы подрядчик возместил в полном объеме - две с половиной тысячи евро.
"Потребитель хотел возмещения стоимости услуг, в том числе расходов на краску. Экономический агент отказался, нарушив законную процедуру. Когда мы составили список нарушений, он признал вину", - сказал инспектор Агентства по защите прав потребителей Ион Барбус.
С начала года в Агентство защиты прав потребителей поступило больше тысячи жалоб.
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