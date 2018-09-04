В Национальном театре оперы и балета пройдет фестиваль имени Марии Биешу

Несколько десятков артистов из разных стран ожидают в Кишиневе на Международном фестивале имени Марии Биешу. Пройдет он с 7 по 16 сентября в Национальном театре оперы и балета. Многие музыканты уже прибыли в столицу и приняли участие в первых репетициях.

Откроет фестиваль знаменитая опера Макбет композитора Джузеппе Верди. Одну из главных партий в ней исполнит артист из Болгарии Венцеслав Анастасов.

Перед зрителями также выступят один из лучших теноров Хуан Диего и сопрано Валентина Нафорницэ. А некоторые артисты поднимутся на молдавскую сцену впервые.

В рамках фестиваля представят восемь постановок: четыре оперы, три балета и один гала-концерт, в котором примут участие инструменталисты из разных стран мира.



Международный фестиваль имени Марии Биешу пройдет в 26 раз. Организовало его Министерство образования, культуры и исследований под эгидой премьер-министра Павла Филипа.





