Число жертв тайфуна в Японии возросло до шести

Число жертв тайфуна "Джеби" в Японии возросло до шести, еще 163 ранены, передал телеканал NHК.

По его данным, пятеро погибли в префектуре Осака, где число раненых достигло 61 человека. Еще один человек погиб и восемь пострадали в префектуре Сига. В Токио, который задет краем тайфуна, пострадали четыре человека, передает РИА Новости.

Тайфун "Джеби", который считается самым мощным с 1993 года, прошелся от окрестностей Кобэ над Осакой на северо-восток к Нагано.