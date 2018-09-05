Цепная авария у села Ратуш: один человек госпитализирован

Серьезная авария с участием четырех машин произошла сегодня в шесть часов утра вблизи села Ратуш Криулянского района. В результате ДТП один человек был госпитализирован в столичную больницу скорой помощи.

По данным полиции, один из участников ДТП остановился, чтобы пропустить пешехода. За этим автомобилем остановились ещё две машины. В этом момент в них врезался другой автомобиль, который ехал на большой скорости, и не успел затормозить.

По словам врачей, пострадавший в аварии 36-летний мужчина был доставлен в больницу с различными травмами мыгких тканей головы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.



Полиции предстоит установить обстоятельства инцидента. Виновнику ДТП грозит 1500 лей штрафа и шесть штрафных пунктов.