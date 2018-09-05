Меньше картофеля и больше мяса и молочных продуктов: меню граждан Молдовы поменялось

Меньше картофеля и больше мяса и молочных продуктов съели жители Молдовы в прошлом году по сравнению с 2016.

Согласно данным национального бюро статистики, один городской житель покупал в 2017-ом в среднем почти 260 литров молочных продуктов, что на 10 литров больше, чем годом ранее. Было съедено больше яиц и овощей. Почти на пять килограммов больше было приобреталось хлеба и хлебобулочных изделий и почти на три килограмма больше мяса.

При этом потребление картофеля снизилось на полтора килограмма. По данным статистики, количество сахара, рыбы и растительного масла осталось прежним.

В селах ситуация обстоит примерно также, как и в городах, правда фруктов один сельский житель съедал на пять килограммов меньше, чем городской.