В Молдове пройдет третья Международная конференция по винному туризму

Третья Международная конференция по винному туризму Всемирной туристской организации при ООН пройдет в ближайшие дни в нашей стране. В ней примут участие представители 60 стран.

Участники конференции прибудут в Молдову сегодня. Их ждет экскурсия в Милештий Мичь и ужин в Национальном музее истории Молдовы. Принимать гостей будут министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич и заместитель генсекретаря всемирной организации туризма Хайме Кабал.

Первый день конференции состоится 6 сентября в замке Мими. На открытии выступит премьер Павел Филип. Будут обсуждать развитие винного туризма и создание в этой сфере новых рабочих мест.

Участники отправятся на винодельню Аскони. Там перед ними выступит генеральный секретарь всемирной организации по туризму Зураб Пололикашвили.

Второй день конференции продолжится в этно-культурном комплексе Ватра. Темой дискуссий станет продвижение и организация акций для привлечения туристов. Завершится конференция экскурсией в Крикова.