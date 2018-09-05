Мраморные столы и джакузи: Павел Филип возмутился увиденным в бывшей больнице ЖДМ

Накопили большие долги по зарплатам, но при этом создали королевские условия в больничных палатах для руководства госпредприятия молдавской железной дороги. Премьер Павел Филип возмутился увиденным, посетив больницу, которая раньше принадлежала ЖДМ.

Глава кабмина зашел в несколько отделений, процедурные залы и палаты, и увидел ВИП-зону с мраморным столом, дорогими коврами, джакузи и душевой кабиной с телефоном.

"Это издевательство. В условиях, когда людям на предприятии "Железная дорога" не выплачивают зарплаты, и при этом ЖДМ все это время финансировало эту больницу. Теперь мы видим, что деньги вкладывали не туда, куда нужно. На эти деньги можно было купить еще одну или три ванные и другое оборудование для процедурных кабинетов. А спать в комфорте можно и дома. Помещения использовались нерационально. Это пережиток советского времени, когда начальники лечились отдельно", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Директор клинической больницы, в чьем ведении сейчас находится бывшая клиника ЖДМ, признал, что палату предоставляют особым пациентам. В то же время, в других палатах много лет не делали ремонт.

"Господин премьер-министр, сюда с Железной дороги к нам приезжают целые делегации. К сожалению, в больницу совсем не инвестировали. Нужен капитальный ремонт, начиная с водопровода и канализации", - заявил директор клинической больницы минздрава Георгий Цуркану.

Павел Филип поручил минздраву переоборудовать помещение и сообщил, что с октября в этой больнице будут оказывать специализированное лечение ветеранам войны. Для того, чтобы медицинские услуги были транспарентными, создадут общественный совет, с участием ветеранов.

Сейчас в больнице несколько реабилитационных отделений, в которых могут проходить лечение до 85 пациентов.