Эксперты бьют тревогу: в Молдове могут исчезнуть каштаны

В молдавском Институте генетики бьют тревогу - каштаны в нашей стране могут исчезнуть. Несколько лет листву деревьев уничтожают вредители - минирующая моль.

"У декоративных культур уже шесть-восемь лет такое наблюдаем. Это можно назвать полным разрушением. Гибель этих растений может составить почти сто процентов", - сказал глава лаборатории Института генетики Леонил Волошук.

Специалисты считают, что растения еще можно спасти при помощи химических веществ или ловушек с феромонами. Обрабатывать необходимо и сухую листву.

"В одном килограмме сухих листьев может находится до четырех тысяч куколок моли. Они впадают в спячку и активируются в новом сезоне", - сказала глава Службы санитарного мониторинга Евгения Тулгара.

Муниципальные власти, в свою очередь, считают, что виной всему необычная погода последних лет.

"Во-первых, жара и засуха. И холодные зимы. В последние годы у нас по-летнему тепло, а потом резко наступают холода. Не все виды растений успевают адаптироваться к такому стрессу", - сказал глава управления МП "Зеленое хозяйство" Сергей Карп.

Впервые каштановую минирующую моль обнаружили в нашей стране в 1991 году.