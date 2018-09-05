Корь атакует жителей столицы: зарегистрирован первый случай заболевания

Первый случай кори зарегистрировали в столице. По данным Национального агентства общественного здоровья, это заболевание подтвердилось у десятилетнего мальчика из Ставчен. По словам врачей, он недавно приехал из России. Ребенок вакцинирован не был, его госпитализировали.

Всего с начала года в республике зафиксировано почти 200 случаев заболевания корью в Чадыр-Лунге, Вулкэнештах, Унгенах, Тараклии, Кагуле, Хынчештах, Кантемире и Окнице.

Только в августе корью заболели 140 человек. Оранжевый уровень опасности распространения кори в Молдове сохраняется.

Первые симптомы кори - высокая температура, сыпь на лице, боль в горле и кашель. Каждый заболевший может заразить около 18 человек.