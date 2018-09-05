Более 400 жалоб за две недели: новое онлайн приложение "Карта угроз" от полиции набирает популярность

Неавторизованные парковки во дворах, распитие спиртных напитков и шум по ночам. Это лишь неполный список правонарушений, о которых граждане сообщили в полицию посредством онлайн приложения "Карта угроз". Его запустили две недели назад. За это время уже поступило 430 жалоб.

"Больше всего сигналов через приложение "Карта угроз" поступает с девяти вечера до двух часов ночи", - сказал главный специалист отдела ГИП Юрий Кыржановский.

Чаще всего приложением пользуются жители городов. Лидирует в этом списке Кишинев, затем следуют Бельцы, Леова, Сороки и Единцы.

В основном граждане жалуются на шум во дворах. Было получено более ста таких сообщений. Еще 80 получили по поводу неавторизованных парковок и 60 - по поводу распития алкоголя. 30 граждан заявили о нарушении скоростного режима, а 26 - о случаях употребления наркотиков.

"Проблема с парковками есть по всему Кишиневу. И у нас паркуется кто как хочет."

"Хочу призвать всех граждан быть активнее и использовать это приложение на сайте poliţia.md . Чтобы сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

Глава Генерального инспектората заявил, что по вечерам увеличат количество патрулей. До конца года приложение "Карта угроз" будет работать в тестовом режиме.