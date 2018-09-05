Авариа вблизи Пересечено: микроавтобус превратился в груду металла после столкновения в фурой

Микроавтобус превратился в груду металла после столкновения с крупнотонажной фурой. Инцидент произошел сегодня вблизи населенного пункта Пересечено. К счастью, никто не пострадал.

Согласно данным полиции, фура стояла на обочине из-за технических неполадок. Водитель микроавтобуса ехал сзади на большой скорости, при обгоне не справился с управлением и врезался в фуру.

В результате инцидента на дороге образовались пробки, протяженностью до 300 метров.

На место происшествия прибыла полиция. Ведется следствие.