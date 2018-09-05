В Японии зафиксирован самый продолжительный брак

Долгожители из Японии отпраздновали недавно 80 лет совместной жизни. Представители книги рекордов Гиннесса признали их брак самым долгим в мире.

Масао и Мияко расписались в 1937 году. Свадьбу так и не сыграли из-за войны. Секретом семейного счастья они считают терпение.

"Я всегда была уверена, что вместе мы сможем решить все проблемы. Мы были терпеливы. Вместе пережили множество трудностей".

Несмотря на то, что у пары большая семья и недавно у них появился уже 25 правнук, живут супруги в доме престарелых.