Жертвами тайфуна в Японии стали десять человек

В Японии жертвами сильнейшего за 25 лет тайфуна Джеби стали десять человек, более 300 пострадали. Об этом во сообщил японский телеканал NHK.

Около трех тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, построенном на искусственном острове посреди Осакского залива. Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после инцидента с бункеровочным судном, которое сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака. На борту танкера находились 11 членов экипажа. Их удалось спасти, пострадавших нет, передает Корреспондент.

В среду, 5 сентября, работа аэропорта Кансай не возобновилась, были отменены 162 рейса. Одна из взлетно-посадочных полос и первый этаж терминала оказались затоплены.

На западе страны порядка 1,3 миллиона домохозяйств остаются без электроснабжения.