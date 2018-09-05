Ученые назвали опасное обезболивающее

Датские ученые пришли к выводу, что диклофенак может увеличить риск смертельных заболеваний на 50%. Их исследование опубликовано на сайте British Medical Journal.

Отмечается, что работа специалистов охватила 6,3 миллиона жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет, передает Корреспондент.

В ходе исследования специалисты нашли тесную связь между применением диклофенака и различными сердечно-сосудистыми проблемами, в частности, аритмией, ишемическим инсультом, сердечной недостаточностью и сердечным приступом.

При этом такие осложнения наблюдались уже в тридцатидневный период употребления лекарства.

Негативный эффект также заметили и у тех, кто принимал пониженные дозы препарата.

Также ученые сравнили частоту возникновения сердечных заболеваний у пациентов, принимавших диклофенак и другие обезболивающие.

В итоге оказалось, что принимавшие диклофенак датчане испытывали в среднем на один сердечный приступ больше, чем те, кто употреблял ибупрофен или напроксен. Кроме того, пациенты, использовавшие для болеутоления диклофенак, в три раза чаще страдали от сердечных заболеваний, чем употреблявшие парацетамол.