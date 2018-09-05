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Со Спейси и Сигала сняли обвинения в домогательствах
// фото: Netflix
11:37, 05 Sep 2018
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Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) отказалась предъявлять обвинения актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу в сексуальных домогательствах, с момента которых прошло более 25 лет.

По данным портала TMZ, прокурор сослался на срок давности предполагаемых преступлений, случившихся в начале 90-х годов.

"Таким образом, проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым", - говорится в постановлении прокуратуры.

В случае со Спейси речь идет об инциденте, который произошел в 1992 году, а с Сигалом - в 1993., пишет Корреспондент.




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