Facebook обвинил BlackBerry в краже технологии голосовых сообщений

Компания Facebook подала в Федеральный суд Сан-Франциско (США) жалобу на BlackBerry, обвинив канадского производителя смартфонов в краже технологии голосовых сообщений. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает в среду, 5 сентября, Bloomberg.

В частности, указано, что 118-страничная жалоба касается шести патентов, связанных с технологиями голосовых сообщений, пишет Корреспондент.

Как отмечается, это не первая претензия Facebook. Компания также обвиняет BlackBerry в нарушениях авторских прав в области технологий доставки видео-, аудио- и графического контента.

В марте Facebook предъявил обвинения в незаконном использовании его технологии доставки сообщений.

В то же время BlackBerry в ответ обвиняет Facebook в использовании его решений в сервисе быстрых сообщений Facebook Messenger, WhatsApp Messenger и Instagram.

На данный момент BlackBerry, которая была одним из лидеров на рынке смартфонов на заре их появления, проигрывает в конкуренции iPhone и гаджетам на платформе Android. Попытки привлечь покупателей переходом на последнюю операционную систему (собственная ОС BlackBerry не поддерживает все популярные приложения) не увенчались успехом. В сентябре 2016 года BlackBerry заявила, что намерена отказаться от производства смартфонов в пользу софта. В то же время производство мобильных устройств пока окончательно не остановлено.