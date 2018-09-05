В Нью-Йорке стартует Неделя моды

В Нью-Йорке с 6 по 12 сентября пройдет очередная Неделя моды. В этом году участники, как никогда, сильные. Среди брендов, заявленных в мероприи - Proenza Schouler и Eckhaus Latta, Kozaburo и Telfar, Longchamp и The Row.

Бренд Proenza Schouler последние два сезона представлял свои модные коллекции в Париже. Однако сейчас дизайнеры марки Лазаро Эрнандес и Джек Маккалоу возвращаются на родину. Они представят коллекцию весна-лето 2019, пишет Корреспондент.

Козабуро Акасаки, создающий коллекции под брендом Kozaburo, прдеставит свою коллекцию 10 сентября. В прошлом году его талант был оценен на конкурсе молодых дизайнеров LVMH Prize.

От The Row в этом году ожидают релиза мужской коллекции. Однако подробности касательно будущего показа пока не разглашаются.

Относительно мало информации и о показе Longchamp. Однако известно, что бренд, нарушая свою традицию закрытых презентаций, в этом году проведет показ на подиуме.