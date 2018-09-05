В финал Мисс Англия впервые вышла конкурсантка в хиджабе

Британка Сара Ифтехар стала первой финалисткой конкурса "Мисс Англия", которая носит хиджаб. Как сообщает ВВС, 20-летняя Ифтехар изучает право и работает визажистом.

Она часто выставляет в Instagram фотографии, на которых одета в традиционные пакистанские наряды, пишет Корреспондент.

В своем Instagram британка написала, что для нее честь оказаться среди 50 лучших в конкурсе, в котором участвовали 22 тыс женщин.

Среди финалистов также есть Софи Холл, которая пострадала в прошлогоднем нападении в одном из ночных клубов в Лондоне. На девушку плеснули кислотой и у нее остались шрамы.

Финал конкурса состоялся 3-4 сентября. Победительница Мисс Англия будет представлять свою страну на международном конкурсе Мисс мира, который будет проходить в конце года в Китае.