В Японии создали первый в мире космический лифт

Японские ученые создали первый в мире прототип космического лифта. Они планируют провести первый запуск с помощью ракеты-носителя H-IIB. Об этом сообщает Phys.org.

На орбиту лифт отправят в ближайшие дни. Пока космический лифт остается гипотетическим сооружением основная функция которого доставлять груз в космос без ракеты, пишет Корреспондент.

Прототип выглядит, как ящик с мотором размером длиной 6 сантиметров и с основой 3 см. Он оснащен 10-метровым кабелем, который натягивается между небольшими спутниками.

Основой космического лифта должен быть трос, натянутый от поверхности Земли до орбитальной станции на геостационарной орбите.