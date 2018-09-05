НБМ: три банка, пострадавшие от мошеннических схем, увеличили темп возврата денег в 2,5 раза

Три банка, пострадавших от мошеннических схем, выявленных в 2014 году, до 30 июня вернули 1,16 млрд. леев. По данным Национального банка Молдовы, только во втором квартале 2018 года Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вернули государству 112,5 млн. леев.

Отчет НБМ показывает, что темп возврата денег увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, в апреле-июне 2018 года Banca de Economii получил 65,5 млн. леев, Banca Socială - 42,6 млн. леев, а Unibank - 4,35 млн. леев. Соответственно, в период с апреля по июнь темп возврата похищенных средств из трех коммерческих банков составил 1,25 млн. леев в день.

В то же время, на рассмотрении в молдавских судах находятся 150 дел, инициированных тремя финансовыми учреждениями по взысканию активов на сумму более 15,6 млрд. леев.

В отчете НБМ также говорится, что в общей сложности с 2015 года по 30 июня 2018 года было возращено 1,16 млрд. леев.

Согласно недавнему расследованию журналистов из zeppelin.md, операция по банкротству банковской системы Молдовы, получившая название «Миллиардомат», была разработана российскими спецслужбами и реализована рейдером №1 в странах СНГ Вячеславом Платоном.

В журналистском расследовании отмечается, что российские службы были нацелены на подрыве доверия к проевропейской власти и срыве подписания Соглашений об ассоциации между Украиной и Республикой Молдова с ЕС, переговоры по которым были практически завершены. Крах банковской системы и социальная дестабилизация на многие годы отдалили бы ассоциацию Молдовы с ЕС.

Компании, вовлеченные в “Российский ландромат», схему по отмыванию более 20 миллиардов долларов из России через молдавские банки, контролируемые Платоном, а также «Миллиардомат» управлялись одной и той же группой лиц.

Вячеслав Платон, а также бывший премьер-министр Влад Филат, который был вовлечен в эту схему, были привлечены к ответственности и приговорены к тюремному заключению.