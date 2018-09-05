На Крите вскрыли двойную гробницу

В Греции на острове Крит археологи вскрыли двойную гробницу, которой 3400 лет. Об этом сообщает Cretapost.gr.

Находка была обнаружена случайно под оливковым деревом на юго-востоке острова. Авто местного фермера продавило яму размером больше метра, где мужчина и обнаружил саркофаги, пишет Корреспондент.

Археологи изучили находку и извлекли оттуда два гроба и десятки артефактов. Гробницу отнесли к позднему минойскому периоду. Останки в гробах принадлежат мужчинам высокого статуса.

Захоронение осталось целым потому, что его вход запечатали каменной кладкой.