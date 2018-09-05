Скандал в одесском приюте: почти год над детьми издевался насильник

О ужасах детского областного приюта "Свитанок" рассказал советник губернатора Артем Поланский. По его словам, из-за бездействия чиновников в приюте почти год бесчинствовал малолетний насильник, который также был воспитанником этого учреждения.

"В 2015 году в областной приют поступает 13 летний Д. - с виду тихий, болезненный парень. Статус ребенка, лишенного родительской опеки, Д. получил всего год назад. Так и просидел Д. в приюте 3 года, вместо положенных по закону 3-х месяцев. Мальчик начал взрослеть, сегодня это уже 16,5 летний подросток. И предположительно с декабря 2017 года начал искать выход своим "бесам", а именно — бродить ночью голым по приюту, насиловать детей младшей группы, а в случае отказа — издеваться над ними и бить. Ситуация всплыла совершенно случайно 30 августа 2018 года. Областная Служба по делам детей пыталась устроить этого подростка в Детский дом семейного типа. И вдруг: «а Д. в психиатрической больнице со вчера, девиантное поведение и сексуальные расстройства, уже поставлены три шифра. Именно так и узнали о творившемся в приюте минимум 8-" месяцев", — написал Поланский.

По его словам, 31 августа сотрудники областной Службы по делам детей опросили всех детей в приюте, и факты насилия подтверждаются. Начато расследование по статьям 155 и 156 УК, передает Думская.

"Восьмилетний И., наиболее морально пострадавший со стороны Д., три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет, — пишет Поланский. — При чем тут начальник областной Службы по делам детей, спросите вы? А при том, что в феврале 2018 Алла Ивановна Кирияк была в приюте "Свитанок" именно по этому ребенку. И резко начались движения по переведу подростка в Белгород-Днестровский детский дом. По определенным причинам перевод не был осуществлен. Почему молчали — думаю, что "честь мундира" оказалась выше, чем детские переживания. То, что она была в курсе этой ситуации — безусловно. Равно как и директор приюта, и психолог".

Советник губернатора рассказал и о других известных фактах насилия, которые происходили в приюте. Полный текст можно почитать на его странице в Фейсбуке.

Напомним, руководителя областной службы по делам детей Аллу Кирияк уволили 1 сентября по результатам служебного расследования в "Свитанке".

Ранее одна из воспитанниц учреждения рассказала, что воспитатели бьют детей, а также ставят их на колени. Еще раньше проверка выявила в приюте множество нарушений.