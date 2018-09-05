Пять волонтеров из Франции прибыли в Молдову на велосипедах

Пять волонтеров из французской Тулузы сели на велосипеды и отправились в Молдову. Они привезли в село Збероая Ниспоренского района три тысячи евро на покупку спортивного оборудования и месяц будут обучать местных школьников французскому языку.

Французы были в пути два месяца. За это время они преодолели четыре тысячи километров, проехали семь стран Европы и собрали деньги в помощь молдавской школе.

"Мы создали гуманитарную организацию в помощь детям из Збероаи. Эту школу нам помог выбрать французский альянс".

"Мы здесь, чтобы поделиться французской культурой и помочь школьникам из села Збероая".

Учащиеся гимназии рады финансовой поддержке и возможности пообщаться с носителями французского языка.

"Все ученики рады визиту наших французских друзей. У нас есть возможность улучшить знание французского, нас ждет интересный опыт. И они, мы надеемся, узнают много нового о нашей культуре".

Директор гимназии Кэтэлина Ботнарь говорит, что для французских ребят школьники составят брошюры о традиционной молдавской кухне.

"Этот проект дает нам возможность обмена опытом с французской школой. А наши школьники подготовят рецепты блюд молдавской кухни и расскажут о наших праздниках", - сказала директор гимназии Кэтэлина Ботнарь.

В гимназии села Збероая учатся 160 детей.