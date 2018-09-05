Супермен Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале "Ведьмак"

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале «Ведьмак», перевоплотившись в Геральта из Ривии. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

"Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен", — написал он, добавив, что редко появляется в сети, поскольку "занят уничтожением монстров", пишет lenta.ru.

Шоураннер сериала для Netflix Лорен Хиссрич подтвердила слова Кавилла и добавила, что тот идеально подходит на роль Ведьмака: "Он Геральт. Он всегда им был".

В 2001 году по работам автора был снят польский мини-сериал "Ведьмак". Автор книг о Ведьмаке, польский писатель Анджей Сапковский, тогда остался крайне недоволен малобюджетной экранизацией.

Первая книга цикла "Сага о ведьмаке" под названием "Последнее желание" вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман "Саги о ведьмаке", "Сезон гроз", вышел в 2013 году.