Премьер-министр Павел Филип посетил сегодня бывшую больницу железнодорожников и был поражен увиденным. В больнице обустроена палата для вип-персон с убранством, которое даже не все пятизвёздочные гостиницы могут предоставить.
Палата в больнице, включающая в себя гостиную с кожаными диванами и мраморным столиком, спальню с огромной кроватью и дорогими коврами, ванная комната с джакузи и душевой кабиной с телефоном, удивили премьер-министра.
"Я просто поразился сегодня, когда мне показали в бывшей больнице железнодорожников роскошный номер для вип-пациентов, с ванными комнатами, мраморными столиками и дорогими коврами. В течение многих лет деньги вкладывались в эту палату, в которой лечились руководители ЖДМ, в то время как в больнице нет качественной воды и канализации, а у ЖДМ огромные долги по заработной плате. Похоже на гостиничный номер, а не на больничную палату, вместо всего этого можно было бы поставить еще десять так необходимых для пациентов коек. Я настоятельно рекомендовал Министерству здравоохранения, недавно принявшему управление больницей, тратить государственные деньги исключительно на благо пациентов", - сказал Павел Филип.
В свою очередь директор Клинической больницы Министерства здравоохранения, в настоящее время управляющий бывшей больницей ЖДМ, признал, что это палата предоставлялась привилегированным пациентам, в то время как другие палаты не ремонтировались годами. "Г-н премьер-министр, здесь присутствуют врачи данной больницы. Они говорят о необходимости больших инвестиций. Речь идет о капитальном ремонте, о замене канализации и водопровода", - заявил Георге Цуркану, директор Клинической больницы.
Павел Филип потребовал от Министерства здравоохранения реорганизации этой палаты, подчеркнув, что государственные деньги должны быть потрачены эффективно. В то же время премьер-министр объявил, что начиная с октября клиническая больница будет отвечать за специализированное лечение ветеранов войны, пишет allmoldova.
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