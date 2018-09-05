В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, — это Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает агентство Рейтер.

Их обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговор с целью убийства, намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений и "использование и владение "Новичком" в противоречие закону о химоружии", передает РИА Новости.

Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

На 12:00 местного времени (14:00 по Молдове) запланировано выступление премьера Терезы Мэй, которая проинформирует о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль, сообщил РИА Новости источник в парламенте.



Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.